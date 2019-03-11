عبد المهدي: التظاهرات {هزت} المنظومة السياسية وشكلنا لجنة {للتحقيق} بشأن معدات القوات الأمنية

2019/11/04 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاحد، في كلمة له الى الشعب العراقي، عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن انواع المعدات المستخدمة لدى القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها خصوصاً القنابر المسيلة للدموع، مشيرا الى ان التعليمات ما زالت مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي او اي اسلحة قاتلة.

واكد عبد المهدي ان التظاهرات هزت المنظومة السياسية، داعيا في الوقت نفسه، الى ضرورة الا تؤثر في الحياة والمصالح العامة والخاصة، لا سيما ان تهديد المصالح النفطية وقطع بعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات ويرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون.

وفي ما يلي نص البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم

(رب اجعل هذا بلداً امناً وارزق اهله من الثمرات) صدق الله العلي العظيم

يا أبناء شعبنا الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مر شهر منذ ان اندلعت التظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصاً بغداد والجنوبية منها.



وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي اداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة سواء السياسية او الحقوقية او الخدمية.



رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات الى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الامنية مع المتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى امرين، الاول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وان كان باعداد اقل من الايام العشرة الاولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب ايقافها.

والثاني استمرار تعرض اعداد من الخارجين على القانون للقوات الامنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد.



هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الامنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين وغيرها.



كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في انواع المعدات المستخدمة لدى القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابر المسيلة للدموع.



اذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي او اي اسلحة قاتلة، وان القوات الامنية لا تقوم باي اعمال تعرضية او هجومية بل تقف موقف الدفاع امام هجمات الخارجين على القانون سواء في اقتحام حواجز القوات الامنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، او في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والاهلية في بغداد والمحافظات.

وقد قامت القوات الامنية بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء الى صفوف الصد الامنية لرؤية حجم الهجمات واساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون.

حققت التظاهرات الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها.



فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون.



حصلت التظاهرات على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه التظاهرات من اهم الاحداث التي تبرهن ان الحريات هي مسؤوليات، وهي الاداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطاليبه العادلة.



لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن التظاهرات السلمية، ولذلك يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون.



ولقد التقيت باعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم واهمية نبذ العنف من اجل نجاح المطالب الاصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الانجاز الذي تطالبون به.

ايها الشعب الكريم..



لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة.



وآن الاوان ان تعود الحياة الى طبيعتها.



لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها.



اما التظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي من دون التأثير في الحياة والمصالح العامة والخاصة فامرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم.



فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الاصلاحات وتنفيذها وهو من اهم عوامل الاصلاح والضغط ان جرت بشكل سلمي وقانوني.

الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية.



لقد اجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الاوضاع..



وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020.



وكثير من الدول قلقة من اوضاع البلاد، كذلك اصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً.



ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة اعمالها بشكل طبيعي.



فان تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب اياما دراسية مهمة مع الحاجة الى اكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها ، ويؤخر انجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية ، ويقطع ارزاق الناس خصوصا من أصحاب المحال والعاملين باجر يومي ، ويضعف المساعي من اجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم.

قلصنا ساعات حظر التجوال.



فالاهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الاماكن المخصصة ومنع اعمال الحرق والاعتداء مهما كانت.

عاش العراق وعاش شعبه المضحي الاصيل،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء

3 /11 /2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التظاهرات {هزت} المنظومة السياسية وشكلنا لجنة {للتحقيق} بشأن معدات القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التظاهرات {هزت} المنظومة السياسية وشكلنا لجنة {للتحقيق} بشأن معدات القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).