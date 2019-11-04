الثامنة مساءً.. ساحة التحرير تستذكر ضحايا الاحتجاجات بدقيقة صمت

2019/11/04 | 03:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتنتظر ساحة التحرير، موقع الاحتجاجات الرئيسي في بغداد، دقيقة صمت تكريمًا للضحايا الذين سقطوا من المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أطلق ناشطون دعوات إلى الوقوف "دقيقة صمت" في ساحة التحرير تكريمًا لضحايا الاحتجاجات

ويستعد المتظاهرون في بغداد، اليوم الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر، للوقوف دقيقة صمت، حيث حدد ناشطون الساعة الثامنة مساءً، موعداً للوقفة، فيما وزعوا منشورات في الساحة تذكر بالموعد، مع إطلاق دعوات عبر مكبرات الصوت للاستعداد للوقفة، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ "الترا عراق".

ودخلت الاحتجاجات بموجتها الثانية التي انطلقت منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني، يومها العاشر، واتسعت لتتحول إلى اعتصامات وعصيان مدني في بعض مناطق العاصمة، ومحافظات عدة.

كما يواصل الطلاب وبعض الموظفين، المشاركة في الحراك الاحتجاجي، على الرغم من تلويح السلطات بالعقوبات ضد الكوادر التدريسية والموظفين الذين يضربون عن الدوام الرسمي، فيما تواصل قوات الأمن تشديد إجراءاتها وقطع الطرق بالحواجز الكونكريتية، مع حملات عنف مستمرة ضد الاحتجاجات.

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