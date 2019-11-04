2019/11/04 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام ليس صدفة: الاعلان عن طرح شركات للجيش المصرى، وارامكو السعودية، فى نفس الاسبوع.الجيش، وبداية مرحلة الجهاد الاعظم ؟!اعلان الرئيس السيسى "النية" عن طرح شركات تابعة للجيش فى البورصة، هو بمثابة اعلان عن تدشين مرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر، لقد كان كل ما مضى سير سريع الخطى، فى سياق المرحلة الاولى، مرحلة تسليم اقتصاد المجتمع المدنى، مرحلة دمج مصر "المدنية" دمجاً كاملاً ......

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