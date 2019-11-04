امريكا تعرب عن دعمها للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية في الإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين

2019/11/04 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء ، عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، وفد مجلس النواب الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس،" انه "جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ، ودعم الخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي ، وان الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والإقتصادية وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم ، الى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب".

من جهتهم ، أكد رئيس واعضاء الوفد الأمريكي "إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري"، معربين عن "دعمهم للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية ، ولجهودها في الإستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي".

وتابع البيان انه "حضر اللقاء السادة وزير الدفاع ومستشار الأمن الوطني ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعدد من المسؤولين والمستشارين".

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