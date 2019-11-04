لاعب برشلونة يفتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الشتوي

2019/11/04 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد ريكي بويغ، لاعب وسط نادي برشلونة، تفكيره في الرحيل عن "كامب نو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا لم يحصل على دقائق أكثر للعب.

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