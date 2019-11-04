بالصور.. متظاهرون يغلقون شوارع في واسط مع بدء الدوام الرسمي

2019/11/04 | 10:01

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بغداد اليوم- واسط

أقدم متظاهرون غاضبون من محافظة واسط، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، على قطع اغلب الطرق الرئيسية في المحافظة، لمنع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم، ولتنفيذ العصيان المدني الذي دعت له تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال (مراسل بغداد اليوم)، إن المتظاهرين قطعوا الطرق والجسور الرئيسية لليوم الثاني على التوالي لتنفيذ العصيان المدني، ومنع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم.

بغداد اليومـ ذي قار

أغلق عدد من المتظاهرين، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019) الجسور والشوارع الحيوية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إنه تم قطع الجسور والشوارع الرئيسية من قبل المتظاهرين تزامناً مع بدء الاضراب العام

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، بإغلاق مديريتي تربية بابل ومديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، مشيراً الى "إغلاق مديريات أخرى في محافظة الديوانية".

وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين أغلقوا مبن

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين 121 خريجاً من حملة الشهادات العليا من حركة ملاك جامعات بغداد والمستنصرية والتقنية الوسطى.

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، بحسب بيان للوزارة، ان &quo

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