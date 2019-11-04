وزير تايلاندي : المحادثات بشأن اتفاق تجاري آسيوي كانت

2019/11/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة التايلاندي جورين لاكساناويتيس يوم الاثنين إن المحادثات الرامية إلى الاتفاق على ما قد يكون أكبر تكتل تجاري في العالم كانت حاسمة وإنه سيتم إصدار إعلان بنجاحها في وقت لاحق يوم الاثنين.

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