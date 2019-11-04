كيف يمكن للصين أن تسحق أميركا في الحرب التجارية؟

2019/11/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف بكين المزارعين الأميركيين من أجل تقويض دعمهم للحرب الاقتصادية التي يشنها الرئيس ترامب على الصين.

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