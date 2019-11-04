النفط: مصفى كربلاء سيرفع طاقة البلاد التكريرية الى مليون برميل يوميا

2019/11/04 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكدت وزارة النفط أن مصفى كربلاء سيضيف 200 ألف برميل الى طاقة البلاد التكريرية، معلنة قرب إنجاز تأهيل مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 70 الف برميل يوميا ضمن مجمع مصفى الصمود (بيجي).

وقال وكيل الوزارة لشؤون المصافي حامد الزوبعي في تصريح أورديته "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصافي المنتشرة في عموم البلاد تعمل الان بطاقاتها التشغيلية بشكل سلس وتكرر ما يقرب من 800 ألف برميل يوميا".

واضاف "الوزارة أعدت خطة لتطوير وتحديث هذه المصافي مجتمعة للنهوض بالطاقات التكريرية فيها وتوفير المزيد من المشتقات"، مشييراً الى أن "الخطة تقضي بزيادة حجم الطاقة التكريرية في المصافي والوصول بها الى مليون برميل يوميا في حال ادخال مصفى كربلاء الى العمل نهاية العام 2021 والذي وصلت نسبة إنجازه حاليا الى 78 بالمئة، ما سيسهم بتكرير منتجات عالية المواصفات".

وبين الزوبعي "الملاكات وبعد ان نجحت باعادة تأهيل مصفى صلاح الدين 1 ضمن مصافي الصمود (بيجي) وينتج حاليا 60 الف برميل، وتعمل (هذه الملاكات) الان على تاهيل مصفى صلاح الدين2 الذي من المتوقع ان يدخل العمل المدة القليلة المقبلة بطاقة تكريرية تصل الى 70 ألف برميل يوميا".

وقال "المصافي تنتج 15 مليون لتر يوميا من البنزين، و20 مليون لتر يوميا من الكاز اويل، وسبعة ملايين لتر من النفط الابيض، و50 الف متر مكعب يوميا من النفط الاسود كناتج عرضي، مبينا ان استهلاك البنزين يصل الى 25 مليون لتر يوميا وبنفس الكمية من مادة الكازاويل التي كان من الممكن ان يكون العراق مكتفيا منها لولا حاجة وزارة الكهرباء لها، ما يستدعي استيراد ما يقرب من عشرة ملايين لتر يوميا من البنزين وخمسة ملايين لتر من (الكاز اويل)".

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