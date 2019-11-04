وزير عراقي لمتظاهري البصرة: اقبل أياديكم.. حافظوا على الموانئ

2019/11/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني الاثنين مناشدة صوتية الى المتظاهرين في محافظة البصرة الجنوبية مطالباً فيها بالحفاظ على المنشآت العامة والموانئ، وقال "اقبل أياديكم لا تعرضوها للخطر".

ويوم امس، دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحتجين إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها مشيرا الى ان الاضطرابات تكلف الاقتصاد "مليارات الدولارات".

وقال ريكاني في تسجيل صوتي إن "الاحتجاجات حق مشروع على الحرمان وضعف الأداء وعلى الكثير من الفشل والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ودوائرها طيلة السنوات الماضية".

وتابع "اقبل أياديكم ورؤوسكم حافظوا على منشآتكم الاقتصادية والخدمية والنفطية والموانئ"، لافتاً الى أن "هذه المنشآت شريان الاقتصاد وهي تعكس سمعتكم وسمعة البلد التي من غير الممكن تعريضها للخطر".

واضاف ريكاني أن "هذه السمعة إذا تعرضت الى الخطر سوف تحتاجون الى عشرات السنين لكي تستردوا ثقة الشركات العالمية بالبصرة والاستثمار بالبصرة".

وقال "أرجوكم أن تمنعوا أي مساس بالشركات النفطية والموانئ وبالخدمات العامة".

وتوقف العمل بشكل كامل منذ يوم الأربعاء في ميناء أم قصر المطل على الخليج والذي يستقبل معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

ولقى أكثر من 250 شخصا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد في أوائل الشهر الماضي بسبب الاستياء من الصعوبات الاقتصادية والفساد.





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