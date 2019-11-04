مصدر: أغلب مجالس المحافظات ستقدم طعونا بقرار حلها

2019/11/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، بأن أغلب مجالس المحافظات ستقدم طعون بقرار مجلس النواب الخاص بحلها.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "أغلب مجالس المحافظات العراقية تتحرك بالوقت الراهن لتقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس النواب الخاص بحلها".

وأضاف أن "الأعضاء في عدد من المجالس وكلوا عدد من المحامين للتحرك بشأن الأمر"،متوقعا أن"يتم كسب الطعون لأن مجلس النواب أصدر قرار والأخير لاينهي قانون مجالس المحافظات لأن القانون ينهى بقانون فقط".

وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق حل مجالس المحافظات.

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