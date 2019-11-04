فاتتك آخر فرصة لتحديث

2019/11/04 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد تحذير رسمي من "أبل" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" القديمة من أن بعض خصائصها ستتعطل إذا لم يتم تحديثها قبل يوم الأحد، فتحت الشركة الأميركية بابا جديدا أمام من فاتتهم الفرصة الأخيرة.

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