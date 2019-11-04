2019/11/04 | 10:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، بان أباً قتل ابنه بسبب خلافات عائل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
والد يقتل ابنه في قضاء خانقين بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، بان أباً قتل ابنه بسبب خلافات عائل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
والد يقتل ابنه في قضاء خانقين بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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