والد يقتل ابنه في قضاء خانقين بديالى

2019/11/04 | 10:32

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، بان أباً قتل ابنه بسبب خلافات عائل...





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