اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء يُكلّف المتظاهرين /3/ قتلى

2019/11/04 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت مصادر أمنية من محافظة كربلاء، أن 15 شخصاً قتلوا وأصيبوا أثناء محاولة اقتحام مبنى القنصلية #الإيرانية، التي استمرت لساعات مساء أمس الأحد.المصادر قالت إن […]

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