ضياء الشكرجي - مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين 3/3

2019/11/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comأواصل تناول إعلان ثوار التحرير مطالبهم الـ 20 التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد واضعا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا]:11. تأسيس جيش عراقي جديد بعقيدة جوهرها الدفاع عن الوطن وحماية المواطن.[وجاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (10) – ج: «لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، و......

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