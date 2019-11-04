أسامة عرابي - في ذكرى تصريح بلفور الاستعماري- 102 عام من التآمر على التآمر على القضية الفلسطيني، والخيانات لشعبها البطل

2019/11/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_عرابي تشهدُ الأمة العربية تحولاتٍ خطيرةً على صعيد القضية الفلسطينية في ظلِّ التسوية السياسية الجارية للصراع العربي-الإسرائيلي، وتبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤية الصهيونية الرامية إلى تصفية مشروع الدولتيْن، وشرعنة الاستيطان، والاعتراف بيهودية إسرائيل، ومنحها كامل الصلاحيات الأمنية، على نحو ما حدث في"مؤتمر العقبة الأردني"عام 2017،بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك ع......

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