اتفاق خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل أصبح وشيكا

2019/11/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت شركة ديليك الإسرائيلية الانتهاء من صفقة لنقل جزء من ملكية خط أنابيب للغاز بين مصر وإسرائيل خلال الأيام المقبلة.

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