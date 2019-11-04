كوريا الجنوبية تعتزم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق

2019/11/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار"كوترا"، الاثنين، أنها ستقيم مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان، لدعم مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع إعادة إعمار العراق.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "ستشارك في هذا الحدث 14 شركة كورية جنوبية للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والمعدات، مثل شركة دوسان وشركة هيوسونغ للصناعات الثقيلة".

كما ستشارك في المؤتمر 8 مؤسسات عراقية، بما في ذلك وزارة الكهرباء، المسؤولة عن مشاريع الطاقة في البلاد، ووزارة النقل التي تدير مشروع شبه جزيرة الفاو، ووزارة الإعمار والإسكان، المسؤولة عن مشروع المياه والصرف الصحي.

وقال مسؤول في "كوترا"، إن الأردن قريب من العراق جغرافيا، ووقعت كوريا الجنوبية والأردن على اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في العام الماضي، مضيفا أن أهمية الأردن زادت في سوق مشاريع إعادة إعمار العراق.

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