2019/11/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الاثنين، خلال منتدى إقليمي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "ملتزمة بشكل كامل" بآسيا.

وقال روس خلال منتدى للأعمال في إطار اجتماع القمة السنوي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك بتايلاند إن "إدارة ترامب مرتبطة بشكل كبير وملتزمة بشكل كامل بهذه المنطقة".

وأضاف "سنواصل التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية مع الدول في هذه المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة الأمريكي: ترامب ملتزم بآسيا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة الأمريكي: ترامب ملتزم بآسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).