اوامر استقدام والقاء قبض بحق وزير ومحافظ سابقين في العراق بسبب “تهم فساد”

2019/11/04 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت هيأة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المُحافظة السابق.واشارت الهيأة في بيان الى صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق على خلفيَّة قضيَّة مُخالفاتٍ تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة (400) سريرٍ من […]

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