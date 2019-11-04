2019/11/04 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة ـ خطوة برس انسحب عدد كبير من المعتصمين امام مدخل حقل مجنون بعد تحديد مهلة 10 ايام لتحقيق مطالب المتظاهرين.وقال قائممقام القرنة محمد ناصح، لوكالة خطوة برس، ان “عددا كبيرا من المعتصمين انسحبوامن امام مدخل حقل مجنون النفطي شمال شرق البصرة بعد تحديد مهلة 10 أيام لتحقيق المطالب التي تم رفعها الى وزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انسحاب المعتصمين من امام حقل مجنون وكالة خطوة برس.

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