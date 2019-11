ترامب ينشر تغريدتين عن حرق القنصلية الإيرانية بكربلاء

2019/11/04 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أعاد الرئيس الأمريكي تغريدتين لخبرين يتحدثان عن إحراق جدار القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء مساء يوم امس.

وحاصر محتجون القنصلية كما القوا عليها الحجارة، وبينما رفع أحدهم العلم العراقي فوق أسوارها اقدم آخرون على إضرام النار بجوارها.

#العراق: حرق جدار القنصلية الإيرانية في #كربلاء pic.twitter.com/C4jZyZkDeC

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 3, 2019

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإيران قبل أن يسمع أصوات إطلاقات نارية.



ووردت أنباء لم يتسن التحقق من دقتها عن سقوط إصابات.

كانت إيران قد علقت الزيارات الدينية لمواطنيها إلى العراق حتى إشعار آخر، فيما ذكرت وكالات الأنباء أن جميع الموظفين الإيرانيين عادوا إلى إيران.

#BREAKING: Dozens of Iraqi demonstrators have stormed the Iranian consulate in #Karbala, lowering the flag and burning part of the outer wall #IraqProtests https://t.co/axoNKBjwHh pic.twitter.com/4wLEJYImKW

— Arab News (@arabnews) November 3, 2019

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات ضد النخبة السياسية حيث يتهمونها بالولاء للخارج والفشل في تحسين أوضاع البلاد.

وقتل في الاحتجاجات أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين منذ اندلاع المظاهرات، بحسب مصادر أمنية وطبية.





