2019/11/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



بابل تشكل مجلس خبراء من مختلف الاختصاصات لتقييم وتحسين

اخبار مباشرة

بالوثيقة..



بابل تشكل مجلس خبراء من مختلف الاختصاصات لتقييم وتحسين أداء الدوائر الحكومية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بابل تشكل مجلس خبراء من مختلف الاختصاصات لتقييم وتحسين أداء الدوائر الحكومية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بابل تشكل مجلس خبراء من مختلف الاختصاصات لتقييم وتحسين أداء الدوائر الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).