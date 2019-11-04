ما هي ’’خارطة الطريق’’ التي طرحها متظاهرو ساحة التحرير في جريدتهم؟

2019/11/04 | 14:09

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر متظاهرو ساحة التحرير، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، جريدة من 4 صفحات، اشتملت على مقالة افتتاحية، وخارطة طريق، وعدد من المقالات.

وجاء الجريدة التي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، "خارطة الطريق" تضمنت مجموعة مطاليب من بينها اقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة، وامتدت على 10 نقاط، موضحة بالصورة المرفقة.

ونصت الخارطة على:

1- استقالة الحكومة فوراً.

2- تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لثلاثة أشهر فقط.

3- تتألف الحكومة الانتقالية المؤقتة من شخصيات تتوافر فيهم 4 شرط، هي:

أ- أن يكونوا مستقلين ولم يسبق لهم العمل في أي حزب سياسي سابقاً.

ب- لم يسبق لهم العمل في أي حكومة أو مجلس نواب سابق ولا في أي حكومة محلية أو مجلس محافظة.

ج- أن لا يتقدموا للترشيح في الانتخابات القادمة، ولا يشاركوا في الرعاية أو الترويج لانتخابات أي مرشح.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

استعرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، مطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التي أقرَّها مجلس النواب، خلال استقباله وفد مجلس النواب الأمريكي.





وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بي

بغداد اليوم ـ الديوانية

أفصحت هيأة النزاهة ، الاثنين 04 تشرين الثاني ، عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ مسؤولين محليِّين في محافظة الديوانيَّة على خلفيَّة تهم فسادٍ وهدرٍ بالمال العام، وفق أحكام المادَّتين (340 و 331) من قانون العقوب

بغداد اليوم- بغداد

ادانت وزارة الخارجية، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تؤكد التزامها بحرمة

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