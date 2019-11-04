اول رد من بغداد ازاء محاولة اقتحام القنصلية الايرانية في كربلاء

2019/11/04 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادانت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين ما اسمته “الاعتداء” على القنصلية الايرانية في كربلاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها “تؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر”.واضاف البيان ان “أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه”، […]

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