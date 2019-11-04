2019/11/04 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اكدت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية، فيما اشارت الى انها استحصلت الموافقات القانونية لاعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية للموانئ.واكدت القيادة في بيان لها تلقت خطوة برس، نسخة منه “على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة: استحصلنا الموافقات لاعتقال المتسببين بقطع الطريق المؤدية للموانئ وكالة خطوة برس.

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