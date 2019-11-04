عمليات البصرة تؤكد على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشآت الحيوية خصوصا الموانى العراقية

2019/11/04 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات البصرة على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا المواني العراقية ألتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

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