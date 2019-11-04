2019/11/04 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء ينشر اسماء الوجبة العاشرة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/04 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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