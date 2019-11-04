مصادر خاصة للتغيير: الرئيس برهم صالح لم يقدم مشروع قانون الانتخابات الجديد لغاية الآن

2019/11/04 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بمسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد

اكدت مصادر موثوقة للتغيير ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم لغاية الآن مشروع قانون الانتخابات الجديد الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وكان الرئيس صالح قد اكد في خطاب متلفز سابق أنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بقانون ومفوضية جديدين، مرجحا تقديم القانون خلال هذا الأسبوع.

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