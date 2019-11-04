2019/11/04 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يخوض تطبيقا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" حاليا حربا من نوع مختلف، تشمل الباذنجان والخوخ.

وقام "فيسبوك" و"إنستغرام" بتحديث "المعايير"، التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بـ"التعبير الجنسي" المسموح استخدامه، بحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقال الموقع إن استخدام أنواع محددة من الرموز التعبيرية بشكل متكرر قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره، خاصة تلك التي توحي بالعري أو الجنس.

وأفاد موقع "فوكس نيوز" بأن الرموز التعبيرية "الإيموجي" الخاصة بالباذنجان والخوخ انضمت إلى هذه الرموز الخارجة، خاصة وأن أحد المواقع الإباحية قال إنها توحي بتعبيرات جنسية.

وقالت شركة "إنستغرام" إنه "سيتم إزالة أي محتوى يضم رموزا تعبيرية أو صورا أو محادثات جنسية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتابعت: "نحن لا نخوض الحرب ضد الرموز التعبيرية فحسب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك وإنستغرام تخوضان حربا بسبب الخوخ والباذنجان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك وإنستغرام تخوضان حربا بسبب الخوخ والباذنجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).