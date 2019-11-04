2019/11/04 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، اليوم الاثنين، جهوزية مدينة البصرة الرياضية لتضييف التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

ونقل قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب عن طالب جابر قوله ، ان " وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يتابع ويطلع على تفاصيل العمل ويبدي توجيهاته من اجل اظهار العراق بافضل صورة وهو يستقبل تصفيات كأس العالم".

واضاف ان "ملعب البصرة جاهز من جميع المتطلبات الخاصة بالجمهور والمنتخب العراقي والضيوف، وهناك تنسيق عالي بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في البصرة لانجاح متطلبات اقامة التصفيات وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم".

و اشار "العمل متواصل في المدينة الرياضية من اجل تأمين وتوفير الخدمات فضلا عن الجانب الامني مع حكومة البصرة، وإن ادارة المدينة الرياضية في البصرة تعمل على انجاز الاحتياجات التي تطلبها من الوزارة حتى تكمل جميعوالاعمال بأسرع وقت في الملعب الرئيسي ومرافقه وملاعب التدريب الثانوية وقبل وصول الوفد الايراني الى محافظة البصرة".

يذكر ان المنتخب الوطني يستعد لاستقبال نظيره الايران يوم ال ١٤ من الشهري الحالي على ملعب البصرة الدولي، على ان يستضيف بعدها نظيره البحريني في ال ١٩ من ذات الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب تؤكد جهوزية مدينة البصرة الرياضية لمباراتي ايران والبحرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب تؤكد جهوزية مدينة البصرة الرياضية لمباراتي ايران والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).