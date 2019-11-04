2019/11/04 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهاء تكليف جميع عمداء الكليات والمعاهد في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/04 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء تكليف جميع عمداء الكليات والمعاهد في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء تكليف جميع عمداء الكليات والمعاهد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).