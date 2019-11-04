الديوانية.. دوائر الحكومة العراقية

2019/11/04 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم متظاهرون في الديوانية الاثنين على إغلاق الدوائر الحكومية وكتابة عبارة (مغلقة باسم الشعب).

ولليوم 12 على التوالي تستمر الاحتجاجات الشعبية في المدينة، وذكرت مصادر للحرة أن المحتجين أغلاقوا دوائر الصحة والتربية والبلديات وديوان الرقابة المالية ومبنى المحافظة القديم الذي يضم مجموعة من الدوائر الحكومية.

يأتي هذا في ظل اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة المطالبة بإسقاط النظام السياسي، حيث دخلت العشائر على خط التظاهرات لدعم حركة الاحتجاج الشبابية، وتأييد المطالب التي وصفت بالمشروعة.

وشاركت مجموعة من العشائر في التظاهرات التي تشهدها المحافظة لدعم مطالب المحتجين وسط دعوات أطلقت لمشاركة جميع العشائر في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ الأول من أكتوبر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

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