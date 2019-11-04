بالوثائق.. لجنة تفضح تعيينات مجلس الوزراء للمدراء العامين والدرجات الخاصة

2019/11/04 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فضحت لجنة نيابية، تعيينات مجلس الوزراء في الدرجات الخاصة.

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