2019/11/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد مجلس النواب الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث؛ الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادما من العاصمة بغداد.

وفور وصوله صباح اليوم عقد الوفد اجتماعا مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، تلاه اجتماع اخر مع مسرور بارزاني رئيس وزراء الاقليم ونائبه قباد طالباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وتباحث المسؤولون مع الوفد العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الامريكية، والحرب ضد تنظيم داعش اضافة الى الوضع في العراق والاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

هذا ومن المقرر ان يجتمع الوفد مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وكان الوفد قد زار العاصمة بغداد والتقى الرئاسات الثلاث حيث بحث معهم ازمة الاحتجاجات وسبل الخروج بحلول لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من الكونغرس الامريكي يصل اربيل قادما من بغداد ويجتمع مع قادة كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من الكونغرس الامريكي يصل اربيل قادما من بغداد ويجتمع مع قادة كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).