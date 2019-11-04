شرطة البصرة تتمكن من القبض على متهم تسبب بوفاة ضابط بمديرية المرور

2019/11/04 | 14:40

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، تمكنها من اعتقال متهم لاذ بالفرار بعد ان تسبب بوفاة عقيد في مديرية المرور بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد متابعة الأدلة المتوفرة في حادث دهس عقيد المرور بهاء غركان، ومن خلال جمع المعلومات والمهنية العالية، تمكنت مفارز قسم مكافحة الأجرام بالبصرة من القاء القبض على المتهم الذي تسبب بالحادث".





وأضافت، أنه "تم تصديق اعترافات المتهم، ابتدائياً وقضائياً، وسينال جزائه العادل".





بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، عن محاولة لعناصر تنظيم داعش، من أجل تفخيخ طريق زراعي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية

بغداد اليوم

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، أن القوات الامنية ستعتقل وتقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق عن الموانئ.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليا

بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، بمقتل شاب واختطاف آخر، وتسجيل نزوح جديد في قرى ريف خانقين، بسبب تنظيم داعش.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "10 عوائل من قريتي شفيق وجميل بيك في ريف

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