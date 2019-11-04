بدور زكي محمد - رحيل عالِم شجاع

2019/11/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بدور_زكي_محمد لا يبدو أن بوسع الكلمات أن تعبر عن مشاعر الحزن والأسى في حضرة الغياب المهيب لرجل بلغت إرادته مبلغاً عظيماً في تحدي أعتى عدو للحياة.صارعه وقهره لسنوات طويلة حتى ظن جميع من حوله بأن المرض الخبيث قد تولى عنه.كان سلاحه ماضياً عنيداً، فسار في دروب المعرفة، وهي أفضل ما يسمو بالبشر ويمنحهم حق التميز عن الموجودات كافةً.هذه المقالة أهديها للروح السامية التي تحلى بها الدكتور جعفر هادي حسن الذي غادرنا قب......

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