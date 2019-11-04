أسماء غريب - (25) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/11/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف:كيف تقيّمين إلى اليوم القراءات النّقديّة الّتي كُتبتْ بشأن تجربتكِ الإبداعيّة؟*د.أسماء غريب:هذا سؤال لا يحتاج إلى كثير من التَّفكير، وأحبُّ أن أستهلّ الحديث فيه بقوله سبحانه وتعالى في سورة (المؤمنون): ((ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُ......

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