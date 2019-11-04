وزارة الخارجية تدين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء

2019/11/04 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجيّة قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في كربلاء

وأكدت الوزارة في بيان، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر، مبينة أن أمن البعثات والقنصليات يعتبر خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه.

واضافت، أن السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِ إخلال بأمن البعثات، لافتة الى ان مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين.

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