رئيس الجمهورية يؤكد لوفد أميركي دعم الإجراءات الإصلاحية لتحقيق مطالب المواطنين

2019/11/04 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأثنين، ضرورة دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية وتوفير الحياة الحرة الكريمة.

ونقل بيان رئاسي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و تطوير آفاق التعاون المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث تم التأكيد على دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية وتوفير الحياة الحرة الكريمة.

واشار البيان، الى انه ” جرى ايضا خلال اللقاء مناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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