بالوثائق.. نائب يطالب مجلس الوزراء بإعلان آلية تعيين المدراء والدرجات الخاصة

2019/11/04 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء باعلان آلية ترشيح وتعيين المديرين العامين والدرجات الخاصة لغرض تدقيقها في مجلس النواب.

وأكد السوداني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "بعضهم عليه مؤشرات نزاهة وعدم تجانس بين عملهم السابق والمسؤوليات الجديدة مع ورود معلومات بشبهات فساد عبر عملية بيع المناصب وشراءها".

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