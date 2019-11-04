2019/11/04 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، تشغيل الأجهزة الخاصة بقراءة البطاقة الالكترونية في ملعب البصرة الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تشغل اجهزة قراءة البطاقة الالكترونية في ملعب جذع النخلة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تشغل اجهزة قراءة البطاقة الالكترونية في ملعب جذع النخلة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).