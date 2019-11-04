نائب عن ديالى: قريبا سينعقد مؤتمر عشائري واسع لإيجاد حلول سريعة للمحافظة

2019/11/04 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي عن قرب انعقاد مؤتمر عشائري واسع لإيجاد حلول سريعة للمحافظة.

ووصف التميمي في تصريح، العشائر بصمام أمان المجتمع، مبينا أن المؤتمر العشائري يهدف للخروج من الازمة التي تعاني منها المحافظة والبلاد بشكل عام.

وأضاف، أن اللقاءات الاخيرة بين نواب ديالى وممثلي النقابات والاتحادات في المحافظة تهدف لإعطاء رسالة للأهالي إلى بأن ممثليهم يتواجدون معهم ولخدمتهم في جميع الظروف.

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