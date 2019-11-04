متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس لمنتصف الشهر الحالي: السيول ستضرب المناطق الحدودية مع إيران

2019/11/04 | 15:11

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بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، حالة الطقس لمنتصف شهر تشرين الثاني، مشيراً الى أن "سيول متوقعة ستضرب المناطق الحدودية مع إيران".





وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نماذج الطقس العالمية ماتزال تضع كميات وفيرة للأمطار في مناطق شرق وشمال البلاد، وبعض مدن الوسط والفرات الأوسط، والجنوب (اللون الاحمر)، كتوقع أولي متوسط المدى للحالة الجوية المتوقع تأثيرها على البلاد بعد يوم 10 في الشهر الحالي".





وأضاف: "ان صدقت هكذا كميات، فالسيول متوقعة في مناطق الحدود مع إيران والاودية شمال البلاد".





وأشار الى أن "الفترة الزمنية كلما اقتربت، ستكون التوقعات أكثر دقة ومصداقية، وهذه الخارطة نضعها للمعلومة والتبيان فقط للفترة من 11-18 من الشهر الحالي".





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وقال القائمون على اصدار الجريدة لـ(بغداد اليوم)، إن "الجريدة أصدره

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وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أمراً يقضي بـ "انهاء تكليف عمداء الكليات والمعا

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، تمديد التقديم للجامعات والكليات الأهلية، الى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنها "قررت تمديد مدة الت

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