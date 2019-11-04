أفنان القاسم - مراسيم ملكية 18

2019/11/04 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم في نيويوركْالطيورُ تطيرُ بلا أرياشْأو بريشةٍ أو باثنتيْنِ أو بثلاثٍ أو بأربعِمَائةِ ألفْفي لوسْ أنجلسْالأسماكُ تعومُ بلا زِعْنِفَاتْأو بِزِعْنِفَةٍ أو باثنتيْنِ أو بثلاثٍ أو بأربعِمَائةِ ألفْفي لاسْ فيجاسْالسحالي تزحفُ بلا أقدامْأو بقدمٍ أو باثنتيْنِ أو بثلاثٍ أو بأربعِمَائةِ ألفْيُجمع اقتصاديو العالم أن عصر ترامب كان أطول عصور النمو في أمريك......

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