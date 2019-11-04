حكمت الحاج - بانتْ سعادُ

2019/11/04 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج ( إلى سعاد، حصرا وذكرا )بانتْ سعادُ بانَتْفقلبي اليوم مُتيمٌ إثرها رغم باب السجن كان مفتوحاوحَظّيَ مَتْبولُرغم التصاوير في آخر الليلمن أرض الرمال تأتينيعلى جناح الأثيرريشةً من تراب العصور"أروى" في مدائنها عطشتْترنو صوبَ بغدادَوخزائن الماء من حولهالم تعد ترويهاوأغصان جنائنها ذبلتْووعودُها عصافيرُ سَهوٍوتنكيلُفلا يَغُرَّنْكَ ما مَنَ......

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