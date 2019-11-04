العدل تنفي نشوب حريق في بنايتها على خلفية اعتصام المتظاهرين على جسر الأحرار

2019/11/04 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة العدل نشوب حريق في بنايتها على خلفية اعتصام المتظاهرين على جسر الأحرار، اليوم الاثنين.

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