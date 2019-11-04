2019/11/04 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: اخماد حرائق الاطارات في العلاوي والاحرار وانتشار كثيف للقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: اخماد حرائق الاطارات في العلاوي والاحرار وانتشار كثيف للقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).