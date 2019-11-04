حريق داخل مطعم والقوات الامنية تبعد المتظاهرين من امام وزارة العدل

2019/11/04 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق داخل مطعم في منطقة الصالحية، فيما أشا إلى قيام القوات الامنية بإبعاد المتظاهرين من امام مبنى وزارة العدل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كوادر الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مطعم في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد".وأضاف ان "القوات الامنية تمكنت من ابعاد المتظاهرين من أمام مبنى وزارة العدل".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بإصابة 30 شخصاً بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الأحرار ومنطقة العلاوي وسط بغداد.





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