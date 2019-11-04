زعيم العصائب يغرد عن حرق القنصلية الايرانية في كربلاء

2019/11/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم امين عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، جهات خارجية بردعم عناصر محلية لتخريب الوضع في العراق.وقال الخزعلي، في تغريدة له بتويتر تابعتها “كلكامش برس”، إن “قيام عناصر محلية بحرق جدار القنصلية الإيرانية مع اعادة التغريدة التي قام بها الرئيس الامريكي ترمب مع تعاطف وزير الخارجية الاسرائيلي هو دليل على ما قلناه ليلة امس من الدور الاسرائيلي الامريكي الخليجي بدعم عناصر محلية في تخريب الوضع في العراق”.واضاف، “باقي الموقف الخليجي عسى ان لا يجبنوا”.

قيام عناصر محلية بحرق جدار القنصلية الإيرانية مع اعادة التغريدة التي قام بها الرئيس الامريكي ترمب مع تعاطف وزير الخارجية الاسرائيلي هو دليل على ما قلناه ليلة امس من الدور الاسرائيلي الامريكي الخليجي بدعم عناصر محلية في تخريب الوضع في العراق.باقي الموقف الخليجي عسى ان لا يجبنوا.

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) November 4, 2019

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